Afrique: Match amical à Yaoundé - Comme un au revoir

Pour des raisons financières, les Warriors n'ont pas bénéficié d'une bonne préparation d'après des journaux locaux. L'équipe zimbabwéenne pour le Gabon est composée essentiellement de joueurs évoluant en Afrique du Sud. Khama Billiat, champion d'Afrique des clubs avec les Mamelodi Sundowns et finaliste au Ballon d'or africain 2016, était attendu par un groupuscule de supporters hier à Yaoundé. Les billets de la rencontre sont notamment en vente à 1000, 3000 et 10000 F à la Fecafoot, au stade Omnisports, Casino...

Les Lions indomptables auront en ouverture de cette 31e édition de la CAN, les Etalons du Burkina Faso. C'est davantage un match comme on en organisait traditionnellement à la veille des départs en compétition de cette sélection nationale au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo. Pour affronter le Zimbabwe, Hugo Broos, le sélectionneur des Lions, veut une vaillante équipe dans tous les axes de jeu.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.