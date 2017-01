Cameroun: Rentrée du deuxième trimestre à deux vitesses

Au collège François Xavier Vogt, Steve William Mbarga Mbarga, président de la coopérative des élèves, affirme avoir abordé cette autre étape avec la ferme intention de réaliser les objectifs fixés dès le début de l'année. « Mon bureau et moi allons reprendre le travail de sensibilisation par niveau d'enseignement, afin que l'excellence scolaire demeure le partage ici au collège », confie-t-il. Le frère Georges Lissomè donne le ton au sommet. Il appréhende le deuxième trimestre comme une étape de mi-parcours de l'année scolaire. Dans son établissement, le pied reste maintenu sur les pédales du travail, de la discipline et de la foi.

En ce jour de rentrée, l'élément le plus important souligné par presque tous les responsables d'établissement, c'est sans conteste l'enjeu du trimestre. « Il est délicat. Quand on perd le deuxième trimestre, il y a des risques de perdre l'année », souligne le frère Georges Lissomè, principal du collège Vogt. Dans l'ensemble, il a été observé que ces responsables prêchent à des convertis.

Elèves et enseignants ont repris le chemin de l'école hier sur l'ensemble du pays, à l'exception des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

