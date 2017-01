Cameroun: Dr Dorothy Achu Fosah - « Le vaccin contre le paludisme est toujours à l'essai »

Le vaccin est en phase 4. Ce qui veut dire qu'on passe à l'utilisation, mais à une petite échelle parce que l'efficacité n'a pas encore atteint 70% et quand l'efficacité d'un tel produit n'est pas au top, on ne peut pas le mettre à la disposition de la population. Le vaccin est toujours à l'essai.

En principe, cette maladie ne devrait pas persister parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les outils efficaces, accessibles à des prix abordables pour la combattre. Malheureusement, on a un système économique qui fait que les prestataires et non prestataires utilisent le paludisme comme un moyen pour gagner de l'argent. Pourtant, nous avons des méthodes de prévention à l'exemple des moustiquaires imprégnées. Il faut relever également les problèmes d'hygiène et de résistance à l'utilisation desdites moustiquaires, à cause des croyances. Ceux qui ont commencé à adopter cette méthode de protection ont fini par comprendre que cela les met à l'abri des moustiques.

