Cameroun: Une tentative d'évasion fait un mort à la prison de New Bell

Dans leur fuite, ils ont vite été rattrapés par les personnels de la prison. Walter Tchato et Silas Woulakalmo sont sous mandat de dépôt depuis le 21 juillet 2016. Ils sont détenus pour vol en coaction. Junior Adrien Tiedjeb, quant à lui, était incarcéré depuis le 21 juillet 2016, pour vol en coaction, port d'arme, meurtre et blessure. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de New Bell.

Walter Tchato Ngape, 20 ans, est décédé, électrocuté par les grillages, et son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital Laquintinie. Silas Woukalmo, 20 ans également, et Junior Adrien Tiedjeb, 32 ans, ses complices, ont retrouvé leur cellule. D'après nos sources, c'est donc vers 22h dimanche que le trio décide de s'échapper du pénitencier, en escaladant le mur de sécurité. Les détenus ont utilisé une fausse arme à feu, dissimulée dans un sachet plastique noir.

