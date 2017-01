Cameroun: Douala - Evasion mortelle à la prison de New-Bell

Pas besoin d'une énième enquête pour parler de la surpopulation carcérale dans les prisons du Cameroun, et singulièrement celle de New-Bell. Cet établissement pénitencier est surpeuplé à 380% selon le rapport de janvier 2014 de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Cndhl. A cette date là, la Cndh indiquait que la prison centrale de New-Bell hébergeait 2952 détenus.

La scène commence aux alentours de 22h30. L'un d'eux, Tchato Ngapa Walter (29), arrêté pour vol en co-action, est en possession d'une arme artificielle. «Un morceau de bois enveloppé de ruban adhésif noir. Il va le pointer en direction des miradors, en courant vers le mur de la clôture. Muni d'une paire de gang il va presque franchir le mur et saisir les câbles de protection. Il va être aussitôt électrocuté. Il retombe par la tête et meurt sur le champ. Les sentinelles tirent en l'air pour dissuader les deux autres qui avaient déjà escaladé la première clôture, pour se retrouver dans le quartier des mineurs», nous précise nos confrères de Canal2 International. Son corps a été conduit à la morgue de l'hôpital Laquintinie.

