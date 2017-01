Congo-Kinshasa: Vif débat sur l'arrangement particulier - Des observations musclées de Noël Tshiani !

"Je suis d'accord avec le Profile du Premier Ministre élaboré par la Majorité Présidentielle: (1) Rassembleur; (2) Niveau d'études, (3) Expérience professionnelle; (4) Expertise avérée, et (5) Connaissance parfaite du pays et de ses valeurs.

Mais, je désapprouve la proposition de cette même Majorité Présidentielle d'un gouvernement éléphantesque de 60 membres dans un pays où le budget national a été réduit de moitié et où on n'a pas organisé les élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels sous prétexte de manque de moyens financiers pour financer le processus électoral.

La proposition du Rassemblement d'un Exécutif national de pas plus de 45 membres du gouvernement de transition est, de ce point de vue, meilleure que la proposition de la Majorité Présidentielle de 60 membres. Pour des raisons budgétaires et d'efficacité, je propose même un Exécutif National de 35 membres au total, sans Vice-Ministres, ni Vice-Premiers Ministres, ni encore moins, Ministres d'Etat.

Pour ce qui est du Comité national de suivi, je suggère que la distinction faite entre l'opposition dite Rassemblement et l'opposition dite de la cité de l'OUA disparaisse car ceci sous-entend qu'il existe une vraie opposition et une opposition fabriquée de toute pièce. L'opposition dite de la cité de l'OUA n'a qu'à choisir son camp en adhérant soit á la Majorité Présidentielle, soit au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Etant donné que la Présidence du Comité de suivi a été confiée au Président Etienne Tshisekedi, je propose que la Vice Présidence de cette structure soit confiée à la Cenco".