Angola: Distribution de terres aux anciens combattants à Kwanza Sul

Selon João Ferreira Neto, la reprise de la production de café dans la localité d'Amboim fait partie d'un projet du gouvernorat de Kwanza Sul qui couvre Dumbi et Cassongue. "Nous allons planter au moins deux mille plantes de café par chaque mille hectares pour avoir un grand rendement, une fois que les conditions climatiques et du sol sont favorables", a-t-il souligné.

"Nous avons l'orientation du Ministère de l'Agriculture sur le début de la distribution rapide du café Arabique, dans les provinces de Kwanza Sul, Benguela, Bié et Huambo, et dans une seconde phase, dans la province de Kuando Kubango," a-t-il informé.

Le projet dénommé « Café 118 », en hommage à un bataillon qui opérait dans la municipalité de Seles avec ce nombre, dispose de 20 bénéficiaires, qui ont également reçu deux tonnes d'engrais et plus de 27.000 plantes de café Arabica.

