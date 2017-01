Afrique: CAN - Nigeria et Côte d'Ivoire, les adversaires les plus fréquents des Verts en phases finales

Alger — Les sélections nationales de football du Nigeria et de Côte d'Ivoire sont les adversaires les plus fréquents de leur homologue algérienne en phases finales de Coupe d'Afrique des Nations (CAN), avant le coup d'envoi de la 31e édition prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon.

Ce sont les "Super-Eagles" du Nigeria avec 8 confrontations dont deux finales (1980/Lagos et 1990/Alger), qui détiennent le plus grand nombre de matches livrés face aux Verts. Ces derniers comptent un total de 64 sorties en 16 éditions entre 1968 (Ethiopie) et 2015 (Guinée équatoriale).

Le bilan des confrontations algéro-nigérianes est équitable avec 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites.

Les "Eléphants" ivoiriens viennent en seconde position avec 7 oppositions qui se sont soldées par 3 victoires de l'Algérie, 2 nuls et 2 défaites.

Suivent, dans l'ordre, l'Egypte, le Maroc et le Cameroun avec 5 matches, le Ghana et la Zambie (4) puis l'Afrique du Sud et la RD Congo (3).

Lors du rendez-vous biennal continental, six pays ont affronté l'Algérie à deux reprises, alors que huit autres l'ont fait une seule fois.

Les pensionnaires du groupe B de la CAN-2017, au sein duquel se trouve l'Algérie, totalisent 4 rencontres dont deux pour le Sénégal battu à 2 reprises en 1990 (2-1 en demi-finale à Alger) et en 2015 (2-0 en Guinée équatoriale), et une fois devant le Zimbabwe qui s'était imposé en 2004 en Tunisie (2-1) tout comme la Tunisie (1-0 en 2013 en Afrique du Sud).

En phases finales de CAN, l'Algérie a rencontré moins de la moitié des pays membres de la Confédération africaine de football (CAF), soit 23 pays sur 55 affiliés à ce jour.

Liste des pays ayant affronté l'Algérie en phases finales de CAN:

8 fois: Nigeria

7 fois: Côte d'Ivoire

5 fois: Cameroun, Maroc, Egypte

4 fois: Ghana, Zambie

3 fois: Afrique du Sud, RD Congo

2 fois: Burkina Faso, Ethiopie, Guinée, Malawi, Mali, Sénégal

1 fois: Angola, Gabon, Liberia, Ouganda, Sierra Leone, Togo, Tunisie et Zimbabwe.