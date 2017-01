Algérie: Festival du théâtre arabe d'Oran - Hommage à la troupe artistique du FLN

Oran — La 9ème édition du festival du théâtre arabe qui s'ouvre mardi à Oran, rendra un hommage à la troupe artistique du Front de libération nationale, fondée durant la Révolution de novembre 1954 pour porter haut et fort la voix de l'Algérie en lutte pour son indépendance.

C'est l'épopée extraordinaire de cette glorieuse troupe qui sera revisitée, lors de cette édition dont les organisateurs honoreront des membres encore en vie de cette formation, à l'instar de Taha El Amri, El Hadi Radjab et Mustapha Sahnoun. Ces personnalités étaient à la fois des artistes émérites et des militants convaincus qui ont contribué, par leur talent et leur génie, à faire de l'art une arme au service de la cause nationale.

Le théâtre et le chant ont été utilisés comme moyens de propagande, de mobilisation, de sensibilisation, de glorification, d'éducation et de réappropriation de la personnalité et de la culture nationales.

L'idée de création de la troupe artistique du FLN a germé, dans la foulée du Congrès de la Soummam qui a exhorté à la participation de tous les Algériens à la lutte de libération nationale et en mobilisant tous les moyens et toutes les compétences.

La troupe artistique du FLN a été créée en 1958 à Tunis. Mustapha Kateb fera appel à des artistiques aussi bien hommes de théâtre, musiciens, chanteurs les plus en vue à l'époque, pour constituer un véritable groupe d'ambassadeurs qui représenteront la cause algérienne.

Mustapha Toumi, Mohamed Boulifa, Sid Ali Kouiret, Ahmed Wahbi, Mohamed Lamari, Abdelhalim Raïs et bien d'autres illustres noms feront partie de cette troupe qui a sillonné le monde pour défendre la cause algérienne.

La première représentation théâtrale a été donnée à Tunis, le 24 mai 1958, avec "Nahwa ennour" (vers la lumière). Mais c'est la trilogie d'Abdelhalim Raïs qui aura un grand succès, plusieurs années après l'indépendance. Il s'agit de "Aouled El Qasba" (Les enfants de la Casbah), "El Khalidoun" (Les éternels) et de "Dam El Ahrar" (le sang des hommes libres).

Des artistes comme El Hadi Radjeb, Ahmed Wahbi ou encore Farid Ali chanteront l'amour de la patrie et les sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de l'indépendance de son pays.

Un ouvrage dédié à cette troupe, aux hommes et femmes qui l'ont constitué, sera édité dans le cadre de la 9ème édition du théâtre arabe, ont annoncé les organisateurs de cette manifestation.