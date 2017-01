Algérie: Azzedine Medjoubi - L'autre monstre sacré du théâtre national

Avec le trio Ziani, Sonia et Benguettaf, il créé la troupe indépendante "El-Qalâa" qui a produit notamment "El-Ayta" (1988), "Hafila Tassir" (nouvelle version, 1990) et "Hassaristan" (1991).

A la télévision, il a joué dans "Journal d'un jeune travailleur", "Crime et châtiments", "La grande tentative", "La Clef" et "El-Tarfa". Il a assisté Ziani Chérif, Kasdarli et Benguettaf.

Le défunt comédien a fait ses premiers pas à la RTA avant de rejoindre le TNA pour être distribué dans plusieurs pièces comme "Bab El-Foutouh", "La Bonne âme", "Les Bas-fonds", "Stop" et "Hafila Tassir". Dans cette dernière pièce, il campa l'un de ses meilleurs rôles au théâtre. La pièce est adaptée de la nouvelle de l'Egyptien Ihsène Abdelkadous, "le Voleur d'autobus" et mise en scène par Ziani Chérif Ayad.

Deux balles assassines avaient mis un terme à une trentaine d'années de carrière passée du théâtre à la radio et à la télévision. Il a enregistré de nombreuses oeuvres dramatiques à la radio et a joué dans plusieurs films, notamment pour la télévision nationale. Mais c'est sur les planches du théâtre qu'il a connu l'apogée de sa carrière.

Son ombre et celles d'Abdelkader Alloula et Ould Abderahmane Kaki, deux autres monstres sacrés du théâtre algérien, planeront sur cette 9ème édition du théâtre arabe.

Oran — Le Festival du théâtre arabe, pour la première fois depuis sa création en 2009, dédie une de ses éditions, qui se tient à partir de mardi soir simulaténement à Oran et Mostaganem, à un homme de théâtre et le choix, pour cette 9éme version, a été porté sur le regretté Azzedine Medjoubi.

