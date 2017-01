Algérie: Best FIFA Football Awards - Riyad Mahrez termine à la 7e place

Le trophée "The Best" a été relancé par l'instance suprême du football mondial après la séparation avec France Football

Vainqueur du Ballon d'Or africain 2016, Mahrez a devancé au classement plusieurs stars mondiales, dont le gardien de but italien Gianluigi Buffon, l'Espagnol Andrès Iniesta, l'Allemand Mesut Ozil et le Suédois Zlatan Ibrahimovic.

Le N.7 des Verts a obtenu 2,2% des voix du jury composé des internautes et des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales.

Zurich — Le milieu international algérien de Leicester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez a terminé à la 7e place au classement FIFA The Best, dont la cérémonie de remise des prix s'est tenue lundi soir à Zurich (Suisse).

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.