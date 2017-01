Algérie: Algérie-UE - Achèvement de l'évaluation de l'Accord d'association

Alger — L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont achevé en décembre dernier l'évaluation de leur Accord d'association, tandis que le document final de cette évaluation sera validé prochainement à Bruxelles, a confié mardi à l'APS un haut responsable du ministère des Affaires étrangères.

"Nous sommes parvenus le 7 décembre dernier à conclure l'évaluation par un document conjoint qui sera validé dans les prochains jours à Bruxelles lors de la réunion du conseil de l'Accord d'association Algérie-UE, coprésidé par le ministre, Ramtane Lamamra, et la Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini", a précisé le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions internationales auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ali Mokrani.

"Nous avons très bien travaillé. C'est un accord des deux parties pour relancer leurs relations denses", a souligné M. Mokrani en marge d'un séminaire de lancement d'un jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Espagne dans le domaine des finances.

Ce document contient 21 recommandations permettant "de relancer la coopération entre l'Algérie et l'UE dans le but de mettre les relations économiques au centre de cette coopération, de donner à cet accord toute son importance et d'utiliser tout son énorme potentiel dans ses trois composantes: politique, économique et humaine", poursuit le même responsable.

Selon lui, ces recommandations prévoient plusieurs actions et axes de coopération "afin de remettre l'Accord d'association dans le bon sens".

Il s'agit, précise-t-il, "du partenariat économique dans le sens de l'accompagnement de l'effort du gouvernement algérien dans la diversification de l'économie, de la promotion des exportations hors hydrocarbures, du développement de l'économie du savoir-faire, de l'économie numérique et de la promotion d'une économie inclusive à caractère social".

Il s'agit également "du développement des relations d'investissements et de partenariat entre les entreprises européennes et algériennes et le flux des investissements européens directs productifs en Algérie", avance-t-il.

M. Mokrani a aussi fait savoir que l'Algérie et l'UE avaient également finalisé un autre document conjoint portant sur les priorités communes relatives à la Politique européenne de voisinage, qui sera approuvé lors de la réunion du conseil de l'Accord d'association Algérie-UE.

Pour rappel, une évaluation de l'impact de l'Accord d'association Algérie-UE sur le commerce extérieur depuis sa signature en 2005 jusqu'à 2015 montre que le cumul des exportations algériennes hors hydrocarbures (HH) vers l'UE n'a même pas atteint les 14 milliards de dollars sur les dix années, alors que le cumul des importations algériennes auprès de l'UE s'est chiffré à 220 milliards de dollars avec une moyenne annuelle de 22 milliards de dollars.

Les exportations algériennes HH vers les pays de l'UE sont passées de 597 millions de dollars en 2005 à seulement 2,3 milliards de dollars en 2014 avant de baisser à 1,6 milliard de dollars en 2015.

Entré en vigueur en 2005, l'Accord d'association a, pourtant, comme principal objectif de promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures vers l'Europe et de développer les investissements européens en Algérie.

Un Conseil des ministres, tenu en octobre 2015, avait entendu et débattu une communication de M. Lamamra sur le partenariat entre l'Algérie et l'UE.

Réuni sous la présidence du Président de la république, Abdelaziz Bouteflika, ce Conseil des ministres avait alors considéré nécessaire de réévaluer les volets économique et commercial de l'Accord d'association avec l'UE qui n'a pas réalisé les objectifs attendus.

D'autant plus que la chute de près de la moitié des revenus extérieurs du pays, du fait de la crise du marché pétrolier, a rendu davantage nécessaire cette évaluation.