Algérie: ANP - 21 caches pour terroristes et 5 bombes de confection artisanale détruites à Ain Defla et Bouira (MDN)

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont détruit, lundi, 21 caches pour terroristes et cinq bombes de confection artisanale à Aïn Defla et Bouira, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont détruit, le 09 janvier 2016, 21 caches pour terroristes et 05 bombes de confection artisanale à Aïn Defla et Bouira/1°RM", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des services de la Sûreté nationale, "ont arrêté dix (10) narcotrafiquants à Tlemcen, Sidi Belabbès et Tiaret/2°RM, en possession de 228,9 kilogrammes de kif traité'.

A Adrar/3°RM, Touggourt/4°RM, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6°RM, des détachements de l'ANP "ont saisi au cours de plusieurs opérations, 07 véhicules tout-terrain et 03 camions chargés de 51,25 tonnes de denrées alimentaires, 13808 litres d'huile de table, 25 quintaux de tabac et 3600 litres de carburant".

Par ailleurs, des éléments des Gardes-côtes d'Oran et des éléments de la Gendarmerie nationale de Béni Saf/2°RM "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 19 personnes à bord d'embarcations pneumatiques".