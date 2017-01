Algérie: Les valeurs civilisationnelles du patrimoine national amazigh au centre d'un colloque national à Bouira

Bouira — Les valeurs civilisationnelles du patrimoine national amazigh en Algérie est au centre du premier colloque national qu'abrite mardi la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira.

Plusieurs personnalités à l'image de l'ancien ministre des affaires religieuses et des waqfs, le professeur Said Chibane, le cheikh Tahar Ait Aldjet et le président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaid prennent part à ce colloque initié par le ministère des Affaires religieuses et des waqfs dans le cadre des festivités célébrant le nouvel an berbère (12 janvier), .

Cette rencontre, ayant drainé durant son premier jour un public nombreux, connaîtra une série de conférences consacrées aux différentes questions liées au patrimoine amazigh ainsi qu'à la célébration du nouvel an berbère.

Dans la première conférence organisée dans la matinée, Zoubida Ikroufa, enseignante à l'Université de Béjaia, a souligné l'importance que revêt le patrimoine amazigh, qui, a-t-elle dit, "représente toute une identité d'une civilisation et l'histoire d'une nation fondée sur des valeurs de créativité".

"L'homme amazigh a beaucoup travaillé avec créativité, ce qui a donné à ses oeuvres un aspect civilisationnel qui a duré dans le temps", a expliqué Mme Ikourfa.

La célébration de la fête de Yennayer retrace une vieille identité et une culture ancienne ayant pu résister aux autres civilisations de la Méditerranée et du Moyen Orient, a expliqué l'intervenante.

Dans ses différents domaines, la culture amazighe représente aussi un ensemble de valeurs d'entraide, de solidarité, de rigueur ainsi que de travail.

"Les Amazighs célèbrent à ce jour ces nobles valeurs à travers leurs actions et travaux au sein de la société", a ajouté Mme Ikourfa.

Par ailleurs, d'autres conférences axées sur l'indentité nationale et la culture amazighe, les valeurs sociales du patrimoine amazigh, sont programmées durant cette rencontre nationale. A cette occasion, l'ancien ministre des affaires religieuses et des wakfs, M. Chibane, et le cheikh Tahar Ait Aldjet ainsi que le président du Haut Conseil de la langue arabe, ont été honorés par les autorités locales de la wilaya de Bouira.