Egypte: Le Conseil de sécurité condamne une attaque terroriste dans le Sinaï

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné lundi soir dans les termes les plus forts une attaque terroriste qui a eu lieu le même jour dans la ville d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï, en Égypte.

Neuf policiers ont été tués et plus de 13 personnes ont été blessées au cours de cet attentat qualifié d'« odieux et lâche » par le Conseil.

Selon la presse, un kamikaze a percuté un camion bourré d'explosifs contre un point de contrôle devant un bâtiment de la police.

Les quinze membres du Conseil ont exprimé leur profonde sympathie et leurs condoléances aux familles des victimes et au gouvernement égyptien. Ils ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux blessés.

Réaffirmant que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue « l'une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité internationales », les membres du Conseil ont souligné la nécessité de traduire en justice les auteurs, les organisateurs, les financiers et les commanditaires de ces « actes répréhensibles ».

Ils ont exhorté tous les États à coopérer avec le gouvernement égyptien et toutes les autres autorités compétentes à cet égard et souligné que les responsables de ces homicides, « les auteurs, les organisateurs, les financiers et les commanditaires », doivent être traduits en justice et rendre des comptes.

« Tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable », ont réitéré les membres du Conseil, « quelle que soit leur motivation, où que ce soit, à n'importe quel moment et par qui que ce soit ».