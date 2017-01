Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Bemba encourage toute initiative favorisant une passation démocratique du pouvoir

Ancien vice-président congolais, Jean-Pierre Bemba est détenu à la prison de la Haye depuis 2008, où il a été condamné à 18 ans de prison par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par ses troupes en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003.

«Les discussions directes de la CENCO ont eu le mérite de poser les jalons d'une alternance politique pacifique dans le pays. Dans tous les forums, le MLC a toujours privilégié la recherche d'une solution dans l'intérêt du pays et de la population, mais non le positionnement des personnes», indique un communiqué du leader du MLC.

Dans un message lancé depuis la Haye le 5 janvier et rendu public à Kinshasa, le président national du Mouvement de libération du Congo (MLC), le sénateur Jean-Pierre Bemba dit encourager toute initiative politique crédible pour permettre une «passation historique et démocratique» du pouvoir en RDC.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.