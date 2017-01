Afrique: CAN 2017 - Zimbabwe / Les Warriors à la conquête du Gabon

Pour le grand retour du Zimbabwe à la CAN après 11 ans d'absence, l'équipe espère faire mieux que ses deux premières participations achevées par une élimination en phase de poules en 2004 et 2006, dans un groupe cependant relevé. Pour leur troisième participation, les « Guerriers » feront figure d'outsiders dans le Groupe B, où ils affronteront deux anciens vainqueurs, l'Algérie et la Tunisie, et le Sénégal.

Nom : Zimbabwe Football Association (ZIFA)

Confédération : CAF

Fondation : 1965

Surnom : The Warriors (Les Guerriers)

Sélectionneur : Callisto Pasuwa

Participation à la CAN : 2004 et 2006

Calendrier du premier tour

Journée 1, 15 janvier : Algérie Zimbabwe à 16h GMT

Journée 2, 19 janvier : Sénégal vs Zimbabwe à 19h GMT

Journée 3, 23 janvier Zimbabwe vs Tunisie à 19h GMT

Historique

Le Zimbabwe sera à sa 3ème participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017. À la CAN 2004, le Zimbabwe remporte au 1er tour une victoire contre l'Algérie (2-1, doublé de Joel Luphahla) et perd à deux reprises contre le Cameroun et n'accède pas aux quarts de finale. À la CAN 2006, les Warriors perdent au 1er tour à deux reprises contre le Sénégal (0-2), contre le Nigeria (0-2) mais gagne pour l'honneur contre le Ghana (2-1, buts de Cephas Chimedza et de Benjani Mwaruwari).

La Route vers la CAN 2017

Le Zimbabwe a pris la tête du groupe L durant les éliminatoires de la CAN 2017 en prenant 11 points pour trois victoires, deux défaites concédées à l'extérieur et un nul. Les Zimbabwéens finissent premiers du groupe L devant la Guinée, le Swaziland, et le Malawi. Sur le plan de l'attaque, le Zimbabwe a montré des statistiques intéressantes avec 11 buts marqués pour seulement quatre encaissés.

La star : Khama Billiat

L'attaquant Khama Billiat a joué un rôle décisif au sein du club sud-africain, Mamelodi Sundowns, quand ce dernier a remporté la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) pour la première fois l'année dernière. Il est l'un des trois finalistes pour le titre de footballeur de l'année basé en Afrique.

Joueur à suivre : Knowledge Musona

Knowledge Musona a débuté sa carrière professionnelle dans le meilleur championnat d'Afrique australe : en Afrique du Sud. C'est chez les célèbres Kaizer Chiefs qu'il se fait une belle réputation de buteur et acquiert un surnom, « l'assassin souriant », qui en dit long sur sa capacité à se jouer des défenses adverses. Un premier passage en Europe, à Hoffenheim puis à Augsbourg, n'est pas couronné de succès. Mais le joueur saura saisir sa chance en Belgique, sous les couleurs d'Ostende, où il s'engage en 2015. Avant-centre au gabarit modeste (1,74 mètre) il est capable de gestes de grande classe et figure actuellement parmi les meilleurs réalisateurs du championnat belge (huit buts). Appelé en sélection nationale en 2010, Knowledge Musona est à ce jour ni plus ni moins que le meilleur atout offensif du Zimbabwe, pour qui il a déjà inscrit 16 buts, dont trois lors de la campagne qualificative pour la CAN 2017 au Gabon.

Les 23 Zimbabwéens:

Gardiens: Donovan Bernard (How Mine/ZIM), Takabva Mawaya (ZPC Kariba/ZIM), Tatenda Mukuruva (Dynamos/ZIM)

Défenseurs: Teenage Hadebe (Chicken Inn/ZIM), Lawrence Mhlanga (Chicken Inn/ZIM), Onismor Bhasera (SuperSport Utd/RSA), Bruce Kangwa (Azam/TAN), Oscar Machapa (Vita Club/COD), Elisha Muroiwa (Dynamos/ZIM), Costa Nhamoinesu (Sparta Prague/CZE), Hardlife Zvirekwi (CAPS Utd/ZIM)

Milieux: Kudakwashe Mahachi (Golden Arrows/RSA), Danny Phiri (Golden Arrows/RSA), Khama Billiat (Mamelodi Sundowns/RSA), Willard Katsande (Kaizer Chiefs/RSA, cap.), Marvelous Nakamba (Vitesse Arnhem/NED)

Attaquants: Tinotenda Kadewere (Djurgaardens/SWE), Cuthbert Malajila (Wits/RSA), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang/CHN), Knowledge Musona (Ostende/BEL), Tendai Ndoro (Orlando Pirates/RSA), Evans Rusike (Maritzburg/RSA), Mathew Rusike (CS Sfaxien/TUN)