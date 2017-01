Maroc: Boufal blessé, qui pour porter les Lions ?

Pour ce faire, le Maroc pourrait s'appuyer sur deux joueurs, aux profils assez proches. On pense dans un premier temps à Rachid Alioui. Capable d'évoluer à gauche comme à droite, le Nîmois réalise une magnifique saison en Ligue 2 française (11 buts en 19 matchs) et pourrait venir compenser l'absence de Boufal avec un profil assez similaire. Rapide, technique et décisif, il pourrait mettre à mal de nombreuses défenses du continent. L'autre solution viable, c'est Ismaïl El Haddad. Joueur du Wydad Casablanca, l'attaquant de 26 ans se montre performant cette saison (3 buts) et a d'ailleurs connu récemment sa deuxième sélection avec le Maroc face aux Ivoiriens. Suffisant pour obtenir la confiance de son coach ?

Initialement appelé par Hervé Renard pour la prochaine CAN, Sofiane Boufal a malheureusement dû déclarer forfait ce week-end. Blessé pour un mois, le natif de Paris manquera donc l'édition gabonaise, au plus grand regret de ses coéquipiers. Dès lors une question se pose : qui pourra remplacer l'ancien Lillois dans son rôle de feu-follet ?

