Burkina Faso: Accès à l'eau potable - La fondation Georgie-Badiel dévoile ses projets pour les Burkinabè

En séjour au pays, la top model burkinabè résidant aux Etats-Unis, Georgette Badiel a rendu visite aux Editions Sidwaya. Au premier responsable de la « maison commune », elle a décliné ses ambitions de permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable.

La top model burkinabè vivant aux Etats-Unis, Georgette Badiel dit Georgie Badiel rêve d'un Burkina Faso où l'eau est la ressource la plus accessible à tous les habitants.

Présente à Ouagadougou, elle est venue réaffirmer son engagement d'œuvrer dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, le 31 décembre 2016.

« Lorsque j'étais plus jeune, je parcourais des kilomètres avec ma grand-mère pour aller chercher de l'eau. En 2009, je suis venue rendre visite à ma sœur au village.

Presqu'à terme, elle devait se lever tous les matins entre 2h et 4h du matin pour aller chercher de l'eau. Cela m'a beaucoup touchée», a expliqué la fondatrice de Georgie Badiel fondation.

Consciente que l'eau, c'est la vie, elle a décidé d'apporter sa contribution pour un accès à l'eau potable des populations des milieux ruraux. « Cette situation m'a inspirée à aider ceux qui ont le plus besoin d'eau », a-t-elle affirmé.

Engagée dans la construction et la réparation des forages depuis cinq ans avec la fondation Model For Water et l'ONG Eau Vive Burkina, l'initiative de Georgette Badiel a porté ses premiers fruits dans les villages de Naka(Dano) et à Baneré, dans le Nord du « pays des Hommes intègres ».

En une année de création de sa fondation, soutient-elle, plus de 75 mille personnes ont eu accès à l'eau, deux forages ont été construits, et treize autres forages restaurés.

Pour la pérennité de cette denrée dans les localités bénéficiaires, des mesures ont été prises pour entretenir ces forages pendant cinq ans, en leur donnant la possibilité de s'en occuper afin d'avoir l'eau pour toujours. Elle a cité, entre autres, des formations.

5 mille forages à réparer

« Il y a plus de 5 mille forages d'eau qui doivent être réparés au Burkina. Plus les 65% de la population n'ont pas accès à l'eau. Si on y parvient, cela aura un grand impact positif », a souligné la top model.

Au cours de l'année 2016, la fondation Georgie-Badiel a réalisé un forage et dix toilettes à l'école primaire de Réo et un forage dans le village de Bechialbia.

Elle a également réparé deux forages à Songo dans le village de Piou et dans le village de Songo 1, dans la province du Nahouri, treize à Réo, trois à Goundi et deux dans le village de Zoula, dans la province du Sanguié.

Le directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida a félicité Georgette Badiel pour son initiative de permettre aux populations de disposer de l'eau potable.

Il a souhaité que Dieu l'assiste dans ses œuvres, car malgré ses multiples occupations au « pays de l'oncle Sam », elle est revenue soutenir les populations en milieu rural dans leur quête d'eau potable.

Au DG de la « maison commune », elle a aussi fait savoir qu'avec les étudiants de l'Institut international de l'ingénierie, de l'eau et de l'environnement (2iE) et des USA, un projet sera initié afin d'apporter de l'eau à tous les Burkinabè.

« C'est mon rêve, de voir un changement d'ici à dix ans au Burkina dans le domaine de l'eau », a-t-elle confié. Avez-vous les moyens de votre politique ?

« Tout est possible », a-t-elle répondu. Georgette Badiel dit Georgie Badiel a été miss Burkina en 2002, miss Africa et première dauphine à l'élection miss CEDEAO en 2004.