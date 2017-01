Burkina Faso: "Napousssoum" à Yako - Le "Tanssoba" a sacrifié à la tradition en grande pompe

Pour le Tanssoba de Yako, les valeurs culturelles sont à préserver car elles constituent un repère pour tous. Se réjouissant de la mobilisation et de l'intérêt accordé par les populations au «Napoussoum», il les a appelés à garder le cap et à toujours perpétuer cette tradition.

Après lui, ce fut le tour à d'autres délégations de se prêter à l'exercice. Pour la nouvelle année qui débute, le Tanssoba a dit prier Dieu et les mânes pour la paix dans sa localité et dans tout le Burkina Faso.

C'est dans une ambiance rythmée de chants, de danses et de coups de fusils qu'elles ont assisté, devant le palais royal, aux faits et gestes marquant le cérémonial du Napoussoum.

Célébrée chaque année depuis des générations, «le Napoussoum est une grande fête au cours de laquelle des délégations de familles royales relevant du ressort de sa Majesté le chef de Yako viennent lui témoigner leur reconnaissance et lui présenter également leurs vœux de nouvel an.

