Congo-Brazzaville: Monnaie - La dépréciation du franc congolais se poursuit

Moralité : le social des Congolais en général et des Kinois en particulier s'est dégradé de manière vertigineuse au point de les rendre incapables à satisfaire leurs besoins vitaux. Les produits alimentaires de base ont repris l'ascenseur et se négocient à des seuils insoupçonnés. Le sachet de sucre de 5kg se vend actuellement à 6500 FC au lieu de 5000 FC il y a quelques semaines. Le sac de riz de 25 kg est passé de 21000FC à 24000FC. On peut allonger cette liste à loisir. Ce qui traduit l'instabilité du cadre macroéconomique qui ne répond plus aux besoins primaires d'une population paupérisée à outrance et qui attend désespérément des retombées en termes d'amélioration de son vécu quotidien de la part du gouvernement installé en décembre dernier.

Aujourd'hui, tous les paramètres de prévision ont bougé alors que le pays avait terminé l'année 2016 avec un taux de croissance de 2,5%. L'inflation prévue en fin d'année à 4,2% s'est vue largement dépasser au point d'asséner un coup fatal au panier de la ménagère. À en croire le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), « pour la seule année 2016, le franc congolais a enregistré plus de 20% de dépréciation ». Et curieusement, la tendance se poursuit sans qu'aucune solution à court terme ne soit envisagée.

