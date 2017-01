Burkina Faso: CAN 2017 - Les Etalons voudront avancer masqués

Il bénéficie de sa proximité avec la zone de compétition et de l'avantage du climat. En plus, sur le plan psychologique, les Lions ont un ascendant sur les protégés du technicien portugais pour les avoir battus à l'ouverture de leur CAN et devant leur public en 1998.

Le Cameroun a tous les atouts entre ses mains pour se voir bombarder favori dans cette confrontation. Son emblématique gardien de but et capitaine, Joseph Antoine Bell, n'avait pas hésité à dire après le tirage au sort que les Lions ne pouvaient rêver d'un aussi bon tirage.

