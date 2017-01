Guinée: Diary/Labé - Les jeunes réclament le départ du maire

La commune rurale de Diary est en effervescence ce lundi pour cause de mouvement juvénile réclamant le départ sans condition du maire pour les griefs suivants:détournement de deniers,prédation du foncier et abandon de la jeunesse.

L'expression de ce ras le bol a paralysé marché,écoles et fait tourner au ralenti le secteur de la santé.

Mamadou Djely Diallo porte parole des grognards s'est exprimé à notre rédaction

Nous reprochons à Mr le maire et son équipe le manque de considération de la jeunesse.La vente illégale de terrains,le détournement de l'argent obtenu des opérateurs de téléphonie à savoir orange et areeba,le détournement des recettes de prospection minière, le détournement des équipements des chutes de la Saala et nous leur reprochons des revenus provenant des chutes de la Saala... .les femmes n'ont pas de considération avec l'équipe de la Mairie parce que ni la maison de la saponification ni celle de la teinture malgré les recettes de la mairie n'est fonctionnelle et les intrants alloués à Diari pour l'agriculture et le maraîchage sont revendus à des commerçants et après revendus à d'autres prix élevés... .Et nous disons que le maire est illégitime la population a voté pour 9 personnes,ces 9 l'ont élu parmi les 9 ne siègent que 3 où est la légitimité de ce maire?

Nous voulons d'une délégation spéciale, nous voulons d'une équipe jeune,d'une équipe dynamique pour mener à bien les destinées de ce pays... .et nous en avons marre de l'équipe qui est là.>>

Joint au. Téléphone Elhadj Saliou Diouldé Diallo a estimé avoir besoin de temps pour communier avec ses pairs pour se prononcer.

Le bruit courait le matin que le nouveau préfet de Labé voulait rallier Diary chose qui n'a pu avoir lieu toutefois.