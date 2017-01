Maroc: SM le Roi préside au Palais Royal à Marrakech un Conseil des ministres

Dans ce sens, SM le Roi a donné Ses Hautes instructions aux départements concernés pour s'atteler à l'examen de la possibilité de relever à trois ans cette durée de validité et accélérer et simplifier les procédures".

Au cours de ce Conseil des ministres, SM le Roi, que Dieu Le glorifie, s'est informé des conditions de déroulement de la deuxième étape de l'opération de régularisation des migrants en situation irrégulière au Maroc et attiré l'attention que la limitation à une seule année de la durée de validité de la carte de séjour qui leur est délivrée engendre plusieurs contraintes pour ces migrants qui entravent leur intégration et leurs conditions de vie au sein de la société, tels que l'acquisition d'un logement, la contraction d'un crédit ou la réalisation de projets.

Elle intervient aussi suite à la demande officielle présentée par notre pays en septembre dernier pour adhérer à l'Union africaine et à la grande interaction manifestée par une majorité écrasante de pays africains frères qui ont exprimé leur accord et salué le retour du Royaume du Maroc en tant que membre agissant et responsable au sein de l'organisation continentale.

L'adoption de cette Loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision Royale, annoncée par Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, dans Son discours adressé au 27è Sommet africain tenu en juillet dernier à Kigali, et relatif à la volonté du Royaume du Maroc de retrouver sa place naturelle et légitime au sein de sa famille institutionnelle continentale.

