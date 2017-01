Guinée: Labé - Le discours d'investiture du nouveau préfet vu par certains politiques locaux

Pour le reste les représentants des deux blocs n'ont pas manqué de dégager leurs souhaits à savoir que le nouveau préfet s'occupe de l'Administration et affiche neutralité par rapport au domaine politique et le BL est allé un peu plus loin pour rappeler qu'assurer la sécurité est aussi l'apanage du nouveau préfet.

« je retiens du discours du préfet entrant l'angle qui demande aux populations de Labé de se tourner vers le professeur Alpha Condé, nous nous sommes dit que le poste de préfet c' est un poste administratif, ce n'est pas un poste politique, on a pas besoin de taper tambour pour qu'un président fasse face à ces citoyens, c'est un devoir ?

« le dis cours qu'il a fait sur le domaine de compétence des collectivités et de la préfecture ça c'est beaucoup rassurant mais ailleurs quant il a parlé de Labé, la position de Labé depuis le premier régime ,je pense qu'il faut placer les choses dans leur contexte ,Labé n'est pas une ville d'opposition seulement ,Labé c'est une ville de constructeurs qui ont une bonne vision et qui ont toujours eu raison sur la politique menée en Guinée »

