Gambie: Jammeh face à la CEDEAO

Il préfère mourir que de privilégier l'alternance, signe patent de vitalité démocratique. Mais encore faut-il que Jammeh, le tyran, sache ce que c'est que la démocratie. Dans ces conditions, on a de bonnes raisons de croire, même si l'on est démocrate, que l'option politique dans la résolution de la crise gambienne ne produira aucun effet. Des dirigeants de l'étoffe de Jammeh ne connaissent que la puissance du feu et ne se perdent pas en conjoncture avec des discours civilisés. La CEDEAO fait face alors à une équation des plus complexes à résoudre.

En Europe, les Européens pensent toujours à des solutions pacifiques et en Afrique à des solutions violentes. Ils viennent toujours jeter de l'huile sur le feu. C'est ainsi qu'ils déstabilisent nos pays. (... ) Le Commonwealth m'en veut parce que j'ai refusé de rester une colonie britannique. A moins que le tribunal décide que j'ai perdu, je ne quitterai pas le pouvoir, je vais voir ce que la CEDEAO peut faire », a martelé récemment Jammeh dans un discours, faisant allusion à son recours en annulation du scrutin déposé auprès du Conseil constitutionnel. Mais l'avis de cette institution n'influencera en rien la position de la CEDEAO et de la communauté internationale, qui ne sont pas prêtes à cautionner le hold-up électoral de Jammeh.

Fermeture de radios, arrestations d'opposants, limogeages de collaborateurs peu favorables à sa volonté de se maintenir au pouvoir envers et contre les principes démocratiques, Jammeh n'y va pas avec le dos de la cuillère pour asseoir son autorité de dictateur. A telle enseigne que nombre de ses compatriotes, qui n'ont pas l'estime de l'homme fort de Banjul, ont fui le pays pour sauver leurs têtes. Sont de ces indésirables, le président de la Commission électorale, Alieu Momar Njai, qui a vite fait de prendre ses jambes à son cou, en trouvant refuge au Sénégal voisin. Comme quoi au royaume de Jammeh, on n'a jamais les reins assez solides pour subir les humeurs du roi.

