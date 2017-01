Guinée: Patrice Camara, UNR - «L'opposition doit savoir qu'on ne gouverne pas par la rue»

Suite à la menace de l'opposition de reprendre les manifestations de rue pour réclamer l'application stricte des recommandations de l'Accord politique, la mouvance présidentielle réplique qu'on ne gouverne pas par la rue.

Au cours d'un entretien mardi 10 janvier 2017 dans les locaux d'Aminata.com, le secrétaire général de l'Union national pour le renouveau (UNR), allié à la mouvance présidentielle, est revenu sur la non-adoption du nouveau Code électoral conformément à l'Accord du 12 octobre 2016. M. Patrice Camara explique c'est du pouvoir constitutionnel des députés d'amender un texte à l'Assemblée nationale. Selon lui, c'est ce pouvoir donc qui a été exercé les élus qui fait que la loi électoral n'a pas été adoptée. «C'est vrai que ce pouvoir des députés est parti à l'encontre des intérêts immédiats et rapides d'une partie de la classe politique. Mais, ce qui compte ce n'est pas l'intérêt d'une classe politique, mais l'intérêt de la loi. Si c'est fait dans le cadre de la loi aucun député n'est à réprimander».

Pour décrisper la situation, les partis alliés à la mouvance ont demandé au pouvoir d'Alpha Condé de «privilégier l'accalmie sociale du moment puisque le danger est réel». M. Camara accuse de jouer avec la quiétude sociale. «L'opposition surfe là-dessus avec exagération. C'est inculture politique des populations parce qu'aucun parti politique ne fait son travail de conscientisation des militants. Donc, les risques de retomber sur une tension ethnique que les autres n'osent pas utiliser, mais que nous, nous utilisons parce que nous sommes au-dessus de ça, ce risque a fait que nous avons demandé aux députés de la mouvance revenir à l'esprit du dialogue. Tout en communiquant sur la pertinence de l'amendement qu'il voulait apporter dans le cadre du renforcement de la proposition du dialogue. Il est important de consolider la loi dans cet esprit pour qu'ils ne puissent survenir demain des problèmes qu'on aurait du régler à l'avance».

Pour répondre à l'opposition qui dit ne plus vouloir négocier avec le régime actuel et par la même occasion menace de reprendre les manifestations, le secrétaire général de l'UNR répond que même si la Constitution en son article 10 l'autorise, mais ajoute-t-il: «l'opposition doit comprendre qu'on ne gouverne pas par la rue. C'est vrai que les manifestations sont constitutionnelles. La mouvance aussi peut bien demander à actionner l'article 10 pour la protection de la Constitution. Je crois qu'il faut sortir de ce guéguerre inutile et élever un peu le débat et en même temps reconnaitre le droit des députés qui ont le pouvoir sur un texte tant qu'il n'est pas adopté... Le risque est élevé et quand on voit aujourd'hui l'état de délabrement dans notre pays, je crois vraiment qu'on peut ne pas aimer la Guinée pour continuer à entretenir toute disposition empêchant de remettre le pays au travail».