Guinée: Matam - Climat de méfiance entre membres de la délégation spéciale

La construction d'un immeuble R+1 dans l'enceinte de la mairie de Matam dans la commune du même nom alimente les débats. Depuis deux semaines, début des travaux de cette construction, les responsables de la délégation spéciale sont divisés et il règne en ce moment un climat de méfiance et de suspicion de part et d'autre.

Certains conseillers communaux rencontrés sur ce sujet disent ne pas être informés par la Présidente de la Délégation Spéciale. C'est pour cette raison ils ont demandé à rencontrer cette dame pour être mieux située dans cette affaire. Mais en vain accuse Sorya BANGOURA qui ajoute : « j'ai mené de démarches personnelles en tant que citoyen d'abord auprès de la présidente pour savoir à quelle affectation, pour quelle utilité, les plans, l'autorisation etc. si je pouvais avoir une copie pour pouvoir mieux communiquer avec les populations à la base. La réponse que j'ai obtenu, c'est de me dire tout simplement que ce contrat a été signé avant notre installation ».

Il a poursuivi en disant : « nous (conseillers communaux ndlr), avons écrit une lettre demandant de rencontrer madame en conseil extraordinaire, mais depuis cette date on aucune réponse. Elle refuse de nous rencontrer parce qu'elle a quelque chose à cacher à la population de Matam ».

Les conseillers communaux ne sont pas les seuls à ne pas être informés de cette construction, le Directeur communal de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la construction de Matam, Sékou Mohamed Kanté lui aussi dit être étonné de voir sortir de terre un immeuble dans l'enceinte de la Mairie sans pour autant être informé. Alors que sa fonction lui confère cette prérogative. Mais, malgré cet état de fait, il a prévenu dès l'entame des travaux le maitre d'ouvrage (un certain Kaba) du non-respect de certaines normes : « j'ai dit au maitre d'ouvrage que le diamètre des fers à béton qu'ils ont utilisé pour la fondation sont petits. Je lui ai également demandé de me fournir les documents de cet immeuble R+1, mais qui malheureusement ne sont pas encore parvenus jusqu'aujourd'hui », a-t-il déploré.

Aujourd'hui, la principale question qui taraude les esprits est de savoir à quelles fins se construit cet immeuble R+1? Est-ce un bail ou une vente ? En attendant de trouver la réponse à ces interrogations, le conseiller Sorya Bangoura et ses pairs promettent de passer par d'autres moyens pour empêcher la continuation des travaux qui ont débuté en décembre dernier : « nous allons très bientôt mettre des camions avec des haut-parleurs pour informer les 24 quartiers de la commune de Matam pour qu'on nous explique le pourquoi de la construction de cet immeuble. En tout cas personne ne nous arrêtera... »

Jointe au téléphone la présidente de la délégation spéciale de Matam, Hadja Nenen Koya Touré s'est abstenue de réagir sur le sujet.

De leurs côtés, les ouvriers eux continuaient paisiblement les travaux de construction de cet immeuble R+1 comprenant six compartiments.

A suivre...