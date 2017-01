Guinée: Faya Millimono - « nous avons une jeunesse qui choisit de quitter son pays et aller mourir dans le désert ... »

Pour sa part, le leader du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Milimono un autre membre a dit que le combat du front uni pour la défense des droits des citoyens ne se limite pas seulement au volet politique, il s'étend aussi à d'autres sujets de la vie sociale : « nous vivons une paupérisation sans précédent ; nous avons une jeunesse qui choisit de quitter son pays et aller mourir dans le désert et/ou dans la Méditerranée ; aussi par manque de Justice et de l'Etat, notre pays devient dangereux, dans la mesure où les citoyens choisissent de se rendre justice », cela faisant allusion aux violences survenues récemment dans la préfecture de Kissidougou (Guinée Forestière).

Les élections couplées soient juridiquement supervisées par des magistrats qui seront appuyés au besoin par des juristes mobilisés et assermentés pour la circonstance ; les élections dans les quartiers et districts soient ouvertes à tous les citoyens qui s'inscriront sur des listes de candidats après vérification de leur éligibilité par rapport aux critères standards... ».

Au cours de cette conférence, le front a procédé également à la lecture d'un mémorandum dans lequel, il souhaite le couplage des prochaines élections communales et communautaires. C'est Saikou Yaya Diallo un des membres dudit front qui a lu ce mémorandum : « le modèle du contenu que nous avons proposé à l'Assemblée Nationale que les élections des conseils de Quartiers et de Districts soient couplées avec les communales. Ainsi, chaque bureau de vote serait muni de deux urnes ; une pour élire les conseillers communaux et l'autre pour élire les conseils de Quartiers et de Districts.

Devant les hommes de médias, les membres du front sont largement revenus sur les acquis de leur organisation politique et citoyenne après le renvoi de l'examen et du vote de la loi portant sur le code électoral à une prochaine session extraordinaire par l'Assemblée Nationale.

