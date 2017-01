Maroc: SM le Roi donne Ses Hautes instructions pour améliorer les conditions d'intégration des ressortissants étrangers, particulièrement africains

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu donner Ses Hautes instructions pour améliorer les conditions d'intégration dans le Royaume des ressortissants étrangers, particulièrement africains, indique mardi le ministère de l'Intérieur.

Dans ce cadre et conformément aux Hautes instructions Royales, la durée de validité des cartes de séjour passera à trois années, au lieu d'une année actuellement, et ce un an après la régularisation du séjour au Maroc (sauf en cas d'actes répressibles commis par les intéressés), ajoute le ministère dans un communiqué.

De même et "conformément aux Hautes instructions Royales, les procédures de délivrance et de renouvellement des cartes de séjour seront également accélérées et simplifiées au maximum", souligne la même source.