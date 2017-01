Algérie: Festival du théâtre arabe - Ouverture de la 9e édition à Oran

Huit pièces théâtrales sont en lice pour le prix "Soltane Ben Mohamed El Kaçimi" en plus d'autres représentations programmées en "Off". Les organisations ont prévu également d'honorer des membres encore en vie de la troupe artistique du FLN.

Cette manifestation, organisée par l'Instance arabe du théâtre en collaboration avec l'Office national de la culture et information (ONCI), enregistre la participation de 550 invités de pays arabes dont la Tunisie, le Maroc, la Syrie, la Jordanie, le Soudan, l'Egypte, l'Arabie Saoudite et le Koweït.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, dont les activités se déroulent simultanément à Oran et Mostaganem jusqu'au 19 janvier courant, a été marquée par la présence de Mounia Meslem, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, du Secrétaire général de l'Instance arabe du théâtre, Ismaïl Abdellah, de plusieurs ambassadeurs de pays arabes en Algérie, ainsi que de grandes figures du 4ème art national et arabe et des personnalités culturelles et artistiques.

