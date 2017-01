Cameroun: Ousseini Nji Mfifen, 23 ans - Jeune footballeur talentueux, polyvalent et polyglotte

A Yaoundé, au Cameroun où il se trouve encore en vacances pour les fêtes de fin d´année 2016, Ousseini Nji Mfifen Mounpain, 1,85m, et 79 kgs, la jeune pépite du football camerounais va le 20 janvier prochain, souffler sur ses 23 bougies d´existence avant de rejoindre son équipe, le Club Athletico Atenas, en 2ème division uruguayenne. Pour ce jeune international camerounais, le sud continent américain n´est pas un monde nouveau pour lui.

En effet, c´est d´abord dans la ville de Rosario, en Argentine, en 2010, que le petit gaucher dépose ses valises et signe comme meneur de jeu au club Athletico Jorge Griffa, club avec lequel il livre 13 matchs de championnat. "Lorsque je quitte le Cameroun en 2010, je joue en 10, mais c´est en Amérique du Sud que je suis redevenu milieu défensif", se rappelle-t-il avec un brin de sourire.

Grâce á son fort potentiel technique et tactique, celui que les argentins appellent affectueusement Yaya Touré se fait aussitôt remarquer, plusieurs clubs argentins se le disputent; il va jeter son dévolu sur le club de première division, le Racing Club, avec lequel il joue á la fois pour l´équipe réserve qu´avec les U18.

Même si Ousseini Nji Mfifen acquiert la nationalité argentine durant son long bail argentin, l´envie de jouer pour ce grand pays de football ne le traverse pas l´esprit. "Seul le maillot du Cameroun compte pour moi", nous confie-t-il. C´est avec fierté que, en 2013, il participe avec le Cameroun aux éliminatoires de CAN 2012 de sa catégorie. Malheureusement, le Cameroun se fait éliminer par le Congo Brazzaville. Un an auparavant, Ousseini Nji Mfifen et le Cameroun participe aux jeux de la Francophonie. camer.be Ici aussi, l´aventure ne va pas longtemps prospérer, puisque le Cameroun va quitter la compétition dès le premier tour.

En 2014, Ousseini Nji Mfifen est convoqué pour un stage avec les lions Espoirs ; en 2015, il livre le match Aller Cameroun contre Zimbabwe.

En Uruguay où il est transféré en mi-juillet 2016, son talent précède sa renommée. Le petit "Yaya Touré camerounais" signe alors avec Montevideo Wanderers, un club de première division. Malheureusement, c´est la mi-saison. En octobre 2016, son club le cède au club professionnel de 2ème division, Athletico Atenas avec lequel il est sous contrat qui s´achève le 20 janvier 2017, jour de son 23ème anniversaire.

A la question de savoir ce que le football sud-américain lui a apporté durant ces six dernières années, l´ancien pensionnaire du Club Roger Milla Academy et de Milan AF School Sport Yaoundé (3ème division camerounaise) indique " qu´en plus de s´exprimer camer.be couramment en quatre langues (français, portugais, espagnol, anglais et italien), il a beaucoup appris sur le plan physique et tactique" et se dit prêt á mouiller le maillot si l´occasion lui est donnée. " Représenter le Cameroun au plus haut niveau et jouer une coupe du monde est un rêve qu´il entend réaliser un jour avec le pays de ses parents, » même si je suis aussi argentin ».

Pour le moment, son vœu ardent est "de jouer en Europe", mais se refuse de révéler les clubs européens l´ayant jusqu´ici sollicité.camer.be Pendant son actuel séjour au Cameroun, "Yaya Touré" n´a pas arrêté de s´entrainer, seul ou avec des amis.

Vice-président de l´association

Malgré son programme de football bien chargé, Ousseini Nji Mfifen reste proche de ses compatriotes vivant en Uruguay au point d´occuper á 23 ans seulement... le poste de vice-président de l´association des camerounais en Amérique du Sud. Avec le président Yannick Ngoko, un homme généreux homme d´affaires, ils essaient de rassembler leurs compatriotes, de se souder les coudes, question de vivre moins péniblement le mal du pays.

Fiancé et père de deux enfants, Ousseini Nji Mfifen Mounpain, un jeune talent au service de ses compatriotes á l´étranger et du football camerounais. Quel bel exemple!