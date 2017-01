Angola: L'église et l'harmonisation de la société

La conférence sur le Partenariat entre l'Etat et l'Eglise pour la Solidarité, se déroule en présence des membres du Gouvernement angolais, des leaders de diverses communautés religieuses et des invités.

Selon la responsable, ces Associations ont pour but de rassembler et de superviser les Eglises éventuellement non légalisées pour leur suivi permanent et leur légalisation future.

La directrice de l'INAR a rappelé qu'actuellement 81 Eglises et quatre Associations œcuméniques (parmi lesquelles Conica, UESA, ICCA et CICA, reconnues par l'Etat) étaient en action en Angola.

Le "partenariat entre l'Etat et l'Eglise est historique. Il existe bien avant l'indépendance, et nous nous travaillons en perspective de fortifier ces liens", a-t-elle ajouté.

Intervenant à l'ouverture d'une conférence sur "Le Partenariat entre l'Etat et l'Eglise dans la Promotion de la Solidarité", organisée dans le cadre de la Journée Nationale de la Culture célébrée le 08 janvier, la directrice a souligné que le travail de l'Eglise était "fondamental" pour qu'il y ait moralisation et développement spirituel au sein des familles.

