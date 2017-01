Afrique: CAN 2017, Fin des préparatifs à Mbankomo - Les Léopards foulent le sol gabonais ce mercredi !

Du 30 décembre au 11 janvier, 12 jours ont suffit pour les Léopards de la République Démocratique du Congo de se préparer pour la phase finale de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Gabon 2017. Florent Ibenge et ses poulains quittent le Centre d'Excellence de la Caf ce mercredi 11 janvier, dans l'après-midi, à destination du Gabon, précisément, dans la Ville d'Oyem, où les Léopards vont jouer dans le groupe C contre les Lions d'Atlas (Maroc), des Eléphants (Côte d'Ivoire) et des Eperviers (Togo).

Que peut-on alors retenir de ce stage de 12 jours des Léopards à Mbankomo ? Quelles sont les chances des Léopards dans une poule où la Côte d'Ivoire tenante du titre voudrait imposer sa loi ? Et bien, l'on retient que Florent Ibenge n'a eu l'ensemble de 29 joueurs convoqués que le 5 janvier, le jour même du match amical contre le Cameroun. Match perdu par un score de 0 but contre 2. Les joueurs sont arrivés à compte goute. Florent Ibenge est parti de Kinshasa avec 8 joueurs seulement. Le 1er janvier, 13 ont rejoint le Centre d'Excellence de la Caf, en provenance de l'Europe.

Le 4 janvier, c'était l'arrivée des joueurs évoluant en Angleterre et Turquie : Gabriel Zakuani, Neeskens Kebano, Jacques Maghoma, Jordan Botaka et Fabrice N'sakala. Le tout dernier groupe, celui de Dieumerci Mbokani, Chancel Mbemba et Youssouf Mulumbu est arrivé la nuit du 4 au 5 janvier. Un jour après, soit le 6 janvier, c'était le départ de certains parce que n'ayant pas été retenus dans la liste de 23. Parmi eux, le meilleur joueur du Chan Rwanda 2016, Meschack Elia. En tout cas, c'est dans ce contexte, que Florent Ibenge a préparé son équipe. L'on ne sait pas si c'est à cause ça, que les Léopards ont perdu le match amical contre le Cameroun.

Le capitaine Mulumbu Yousouf a parlé d'une gifle et qu'il faudrait vite se remettre au travail, de même que le coach qui a reconnu l'inefficacité de ces joueurs au retour des vestiaires. Deuxième match amical, le 9 janvier, les Léopards ont été face à Apejes FC de Mfou, club de première division du championnat national de football du Cameroun. Le match s'est soldé par un score fleuve de 5 buts à 0, en faveur de la sélection congolaise. Jonathan Bolingi, Paul-José Mpoku, Kebano et Bakambu (doublé) sont les buteurs. Avant de quitter Mbankomo, comme pour un troisième match amical, les Léopards ont joué en opposition. En sommes, la préparation s'est bien passée, et les Léopards sont prêts pour la compétition.

Quelles sont les chances des Léopards ?

Théoriquement, la RDC est favorite dans ce groupe C. Parmi les équipes attendues à cette Can, les Léopards sont du nombre. C'est une équipe que tout le monde veut battre a dit Florent Ibenge avant de quitter Kinshasa. C'est sur cet esprit que le technicien a préparé son équipe. Le tout passe donc par une victoire le 16 janvier au premier match contre le Maroc, parce que le deuxième adversaire ne sera autre que la Côte d'Ivoire. Les Léopards ont des atouts pour faire face à ses deux grandes nations du football africain.