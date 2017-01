Cameroun: Crise sociale - Paul Biya annoncé à Bamenda et Buea

Devant l'incapacité de ses ministres à convaincre les deux régions anglophones de reprendre le chemin des classes depuis leur mot d'ordre de grève lancé en novembre dernier, le chef de l'Etat, murmure-t-on, pourrait lui-même dans les tous prochains jours, se rendre dans le Nord - Ouest et dans le Sud -Ouest du pays.

Commencé comme un roman de gare en novembre 2016, la crise sociale au sein du corps enseignant des deux régions anglophones du Cameroun, se corse. Le discours martial du président de la République sur le sujet le 31 décembre dernier, n'a pas fait reculer les enseignants de Bamenda et de Buea, lesquels n'ont pas repris les cours le 09 janvier 2017, jour du début du 2ème trimestre. Pas plus que la menace maladroite et inopportune qu'a fait peser le trop zélé gouverneur du Sud - Ouest Okala Bilaï sur les salaires des enseignants, ne les a sortis de leur position radicale.

Avec la radicalisation des revendications des enseignants anglophones, et eu égard à l'échec cuisant de tous les médiateurs commis pour ramener la paix à Buea et à Bamenda, il s'échappe des salons huppés de Yaoundé que Paul Biya, pourrait se rendre à Bamenda vendredi prochain. Camer.be a appris de bouche à oreille qu'une réunion y afférente, a eu lieu hier 10 janvier à Bamenda, et que celle-ci, se serait achevée très tard dans la nuit.

Le président de la République qui a mystifié son pouvoir en éloignant et s'éloignant du peuple autant que possible, à en croire des indiscrétions glanées ça et là, pourrait alors se rendre à Bamenda dans les 48 heures, histoire de rencontrer les enseignants anglophones décidés à ne point reprendre le chemin de l'école que si et seulement si toutes leurs revendications sont prises en compte.

Après la grève des avocats du même bassin culturel, Paul Biya, en se rendant peut-être à Bamenda et Buea n'aura fait là, que mettre fin à une crise anodine qui dure et perdure cependant, et dont personne ne peut prédire l'épilogue. D'où la nécessité d'être humble tant soit peu, et, essayer de discuter même avec ceux pour lesquels on a du mépris.