Cameroun: Question sur cette étrange mort rituelle qui frappe les maires de Yaoundé VI à un an des élections municipales

Tout compte fait, avec les étranges morts successives et quasi rituelles de deux maires de Yaoundé VI, il est clair et évident que cette commune fait désormais très peur. Votre journal s'est laissé dire qu'en attendant la tenue d'un conseil municipal extraordinaire pour la désignation d'un nouveau maire, l'intérim, sera assuré par Madame Effa, la 1ère adjointe au maire, qu'assistera par ordre de préséance, Saint Eloi Bidoung le 2ème adjoint.

Le maire de Yaoundé VI, confie-t-on, avait alors chuté dans les mêmes conditions que son prédécesseur Adzessa qui après son effondrement en 2012, avait rendu l'âme, à un an des nouvelles élections municipales qui elles, eurent lieu en 2013. Porté à la tête de l'exécutif municipal de Yaoundé VI (Biyem-Assi) à la faveur des élections municipales de 2013, Paul Martin Lolo, meurt à son tour en 2017, à un an de nouvelles élections municipales prévues en 2018.

