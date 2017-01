Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine réitère son soutien à la réalisation de la zone économique spéciale de Pointe-Noire

Les gouvernements congolais et chinois ont réitéré leur volonté de concrétiser la zone économique spéciale de Pointe-Noire, l'un des projets les plus importants de leur coopération. Les deux parties ont réaffirmé cette ambition à la faveur de la visite officielle que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a effectuée à Brazzaville le 10 janvier.

Lors d'une conférence de presse conjointe, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, et son homologue chinois ont assuré que ce projet va démarrer dans de meilleurs délais. C'était à l'issue le leur rencontre à laquelle participait le ministre des Zones économiques spéciales, Alain Akouala Atipault et le ministre de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya.

« Au cours de l'entretien, j'ai proposé une piste de coopération pour la période à venir, notamment développer la zone économique spéciale de Pointe-Noire pour en faire un projet pilote de la coopération en matière de capacité de production industrielle », a expliqué le ministre chinois. « Il s'agit de travailler pour aider le Congo à devenir un centre de production industrielle (... ), à transformer les ressources naturelles du Congo en des acquis de coopération économique entre nos deux pays », a précisé Wang Yi.

Jean-Claude Gakosso a, pour sa part, indiqué que le ministre chinois des Affaires étrangères était venu réitérer le soutien de son pays à ce projet qui sera probablement réalisé en 2017. « Début juin, nous allons démarrer les travaux de ce projet emblématique de la zone économique spéciale qui a vocation de faire du Congo un hub économique dans la sous-région », a indiqué le ministre, précisant que des projets de loi y relatifs seront présentés dès que possible au Parlement.

Le ministre s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Chine et le Congo, qui se sont développées au fil des années sur les plans économique, diplomatique et politique. Leur partenariat est passé du niveau stratégique, à « un partenariat stratégique global ». Cela veut dire que tous les secteurs sont dorénavant concernés par la coopération bilatérale. « En 50 ans d'indépendance, notre peuple n'avait pas vu autant d'investissements affluer qu'au cours de ces dernières années », a souligné Jean-Claude Gakosso.

Fort des belles perspectives existant entre les deux parties, le chef de la diplomatie congolaise a dit que le Congo aspire à l'émergence, à devenir un pays fort économiquement grâce aussi, au renforcement de sa coopération avec la Chine. « Le pays a un potentiel réel, de ressources naturelles, de cadres bien formés (... ). Il nous faut simplement nous mettre au travail, resserrer nos liens avec la Chine », a-t-il noté.

Wang Yi a, en outre, affirmé que son pays et le Congo vont développer une coopération financière. « Nous espérons explorer les possibilités dans la coopération sino-congolaise. La Chine espère aussi promouvoir le règlement en monnaie nationale, notamment dans les opérations économiques et financières entre les deux pays », a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne la coopération diplomatique, les délégations chinoise et congolaise se sont réjouies de la « parfaite convergence de leurs vues » sur diverses questions. Elles se sont singulièrement accordées pour développer leur partenariat en matière de coordination dans les affaires internationales et régionales afin de préserver leurs intérêts communs ainsi que les intérêts et autres droits des pays en développement. C'est le cas de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que la souveraineté sur la mer de Chine et de bien d'autres. Après les échanges entre les deux délégations, le ministre chinois des Affaires étrangères, dont la fin de la visite intervient mercredi, a été recu en fin d'après midi par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.