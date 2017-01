Congo-Brazzaville: Cinéma - Le film "Hybride" présenté dans la ville océane

Réalisé par le Congolais Ori Huchi Kozia, alias Kayser, et produit par la maison Cin7Art basée à Brazzaville, l'avant première du long métrage intitulé «Hybride » a eu lieu le 7 janvier au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.

Bon nombre de Ponténégrins ont répondu présents à ce rendez-vous très attendu. Avec comme tête d'affiche le célèbre acteur congolais Sorel Boulingui (prix Sanza de Mfoua 2015 de meilleur acteur et prix Ya Beto 2016 de meilleur acteur) qui incarne le premier rôle dans les différents chapitres qui le constituent, le film Hybride est le premier long métrage (1h 15mn) de la maison Cin7Art produit avec le soutien de la maison Job production. Dans ce film, on retrouve d'autres acteurs connus comme : Harvey Massamba, Cleyde Ntari, Louis Moumbounou, Fred Balekita, Nicolas Moumbounou, Dodelvia Itoua.

«Hybride» a captivé et fait voyager le public dans différents univers du personnage principal, un homme qui voyage de vie en vie dans le même temps mais pas dans le même espace. Son identité se perd, se confond et se raccorde au fur et à mesure de ses aventures comme celle où il découvre qu'il n'est pas le père biologique de ses deux enfants chéris ou celle où il est père d'un fils dont la mère veut se débarrasser.

Pour Amour Sauveur, manager de Cin7Art, cet homme multiple représente les différents « je » qui nous habitent. «Hybride est une histoire de panique, d'urgence, de folie qui jette une oïl dans les profondeurs, qui sonde les abysses et les remet à l'ordre du jour et pose à table la noirceur manifeste et aussi, paradoxalement, la beauté. Celle des silences, des actes manqués, des rêves, des corps et des âmes », a-t-il expliqué.

Accompagné en musique par la voix de la Congolaise Fanny Fayard, «Hybride» est un film noir donc une fiction expérimentale, un genre cinématographique assez complexe que Kaser est le premier à faire au Congo. Après le court métrage, le réalisateur a décidé de se lancer dans le long métrage avec ce genre. Répondant à l'auditoire sur le choix porté sur le film noir pendant les échanges intervenus après la projection, Amour Sauveur a souligné : «Nous avons voulu faire un film noir pour montrer la diversité du cinéma congolais, pour montrer qu'on est capable de faire autre chose que ce que nous avons l'habitude de faire». Pour les thèmes abordés dans "Hybride", il a indiqué: «Il n' y a pas de thèmes précis. Le but du réalisatreur est que vous les trouviez selon votre compréhension du film».

Félicitant le travail abattu malgré les difficultés matériels et autres, l'auditoire a fait des suggestions en vue du développement du cinéma congolais portant, entre autres, sur la formation en talonnage et en lumière. Le public s'est réjoui de se retrouver avec des acteurs du film qui ont pris part à l'activité, notamment Sorel Moulingui, Cleyde Ntari, Dodelvia Itoua et les autres.