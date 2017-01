Congo-Kinshasa/Gabon: CAN 2017 - Les Léopards attendus ce mercredi au Gabon

Pour maints observateurs, l'effectif dont dispose Florent Ibenge est loin de rassurer. C'est une équipe remaniée à 30% par rapport à celle de la dernière CAN qui va tenter de déjouer les prédictions au Gabon. L'absence de certains cadres tels que Yanick Bolasie d'Everton, (Angleterre) écarté des terrains pour une année à la suite d'une blessure contractée lors d'un match de la Premier League contre Manchester United, inquiète. Il y a aussi celle du milieu récupérateur de l'AS V.Club Padou Bompunga - également blessé - qui risque de peser dans la balance. Lorsqu'on ajoute la défection en dernière minute de Benik Afobe (Bournemouth/Angleterre) qui pouvait bien suppléer à l'absence de Bolasie, et l'indisponibilité d'Assombalanga (Nottingham Forest/Angleterre), il y a lieu de relativiser le statut de favori qu'on accole à la RDC qui, du reste, éprouve du mal à l'assumer. Bien plus, la prestation demi-teinte de Cédric Bakambu (Villarial/Espagne) revenu d'une blessure contre le Cameroun est un autre sujet d'inquiétude.

