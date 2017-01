Cote d'Ivoire: Nomination d'un vice-président et d'un premier ministre - ADO redistribue les cartes

Dès lors, on comprend que la réforme constitutionnelle que ADO appelait de tous ses vœux, répondît à un seul objectif : l'équilibre et le partage des pouvoirs entre les différentes forces politiques.

Car, d'aucuns l'accusent à tort ou à raison, d'être derrière la bruyante sortie de la soldatesque en fin de semaine écoulée, histoire de rappeler aux uns et autres qu'il a encore des soutiens au sein de la Grande muette et qu'il faudra compter avec lui.

On l'a vu avec le tout nouveau président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro qui, pour se faire réélire, n'a pas hésité à pactiser avec le Front populaire ivoirien (FPI), tendance Pascal Affi Nguessan. Et ce n'est pas tout.

En tout cas, on voit se dessiner le scénario, même si, pour le moment, les ombres tutélaires de Ouattara et Bédié obligent certains à faire profil bas.

Or, le président Ouattara, dans son message de nouvel an, n'a pas exclu la possibilité de quitter le pouvoir avant même la fin officielle de son mandat.

