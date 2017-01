Maroc: Mehdi Qotbi - "Le Musée des Confluences" mettra en valeur la richesse et la diversité de l'identité marocaine

"Le Musée des Confluences" mettra en valeur la richesse et la diversité de l'identité marocaine, a affirmé le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi. "Cette structure muséale mettra en valeur le caractère exceptionnel du Maroc et la richesse et la diversité des composantes de l'identité marocaine comme le stipule la Constitution", a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse.

SM le Roi Mohammed VI a visité lundi le chantier de rénovation et de reconversion de l'ancienne «Dar El Bacha» en un «musée des Confluences». Ce projet (12 MDH), porté par la Fondation nationale des Musées, disposera d'un espace d'exposition dédié à l'art de l'islam où seront exposés des écritoires, des tablettes et différents objets relatifs à la science et aux savoirs islamiques. Il comportera également un espace réservé à la collection universelle de Patty Cadby Birch, représentant les quatre continents (Amérique, Afrique, Europe, Asie), un espace d'exposition permanent qui recèlerait des données historiques et archéologiques démontrant les différentes facettes de la culture marocaine, et un espace dédié aux expositions temporaires.

La réalisation de ce musée vise à "démocratiser" la culture conformément aux Hautes instructions Royales, a dit M. Qotbi, ajoutant que cette structure sera une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la Médina de Marrakech. M. Qotbi a, par ailleurs, mis en relief les efforts consentis par la FNM, qui s'attèle actuellement à la rénovation des musées au Maroc conformément à la stratégie nationale à l'horizon de 2025.