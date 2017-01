Togo: Préparatifs CAN 2017 - Les Eperviers se sauvent face à Diambars

Le stage de Saly se termine le 12 prochain avec un retour à Lomé puis départ le 13 sur le Gabon. Le Togo figure dans le groupe C avec la côte d'Ivoire, le Maroc et la RD Cogno.

Pour la reprise, Claude Le Roy change toute son équipe. Agassa, Adebayor, Romao, Gakpe, etc; les tauliers sortent du banc. Réaction immédiate. Emmanuel Adebayor réduit le score après 9 secondes de jeu. Il est vite imité par Fo Doh Laba puis par Alaixys Romao sur une passe décisive du capitaine. Avec une totale contrôle sur le match désormais, les Eperviers manquent en revanche de réussite, trouvent le montant et manquent également de se faire surprendre en fin de match; n'eut été la vigilance de Kossi Agassa.

Avec une composition inédite d'entrée, le Togo se fait surprendre dès la 40è seconde de jeu. Sur une mauvaise passe de Gafar Mamah interceptée, Pathe Ciss s'en va tromper Cédric Mensah. 20 minutes plus tard, le second gardien Tchagouni prend la place de Mensah. Alors que les Eperviers avaient mis le pied sur le ballon, Diambars profitent d'un contre pour porter aggraver le score grâce à Dame Gueye. 2-0 score à la pause.

Ouf de soulagement pour les supporters des Eperviers au coup de sifflet final du seul et unique match de préparation du Togo avant son entrée dans la CAN 2017. Opposés à Diambars (club de D1 du Sénégal) ce mardi, les hommes de Claude Le Roy se sont faits peur avant de l'emporter 3-2.

