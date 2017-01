Maroc: Une rumeur malvenue ?

Nonobstant le fait que nous soyons, par principe, favorables à une telle interdiction, nous aurions souhaité qu'elle le soit dans les règles de l'art et dans le respect le plus strict de la loi.

La loi ayant été définie par l'article 6 de la Constitution comme « l'expression suprême de la volonté de la Nation », tout le monde est tenu d'y souscrire et de s'y soumettre y compris la puissance publique puisque le même article dispose que « tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s'y soumettre ».

Toutefois, la liberté de faire commerce est limitée par certaines restrictions dont le non-respect est passible de sanctions administratives et même, le cas échéant, pénales. Ces restrictions ont été délimitées, entre autres, par la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence mais, en cas d'absence de textes juridiques interdisant la fabrication, le stockage ou la vente d'un produit ou d'un autre, rien n'interdit aux autorités publiques d'édicter des lois dans ce sens. Elles l'ont d'ailleurs fait récemment en interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en plastique via le Dahir n° 1-15-148 du 7 décembre 2015 portant promulgation de la loi n° 77-15.

