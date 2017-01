Togo: Le Club des Eperviers aux Etats Unis apporte son soutien à Foadan

Au bilan, on dénombre au moins 7 blessés graves dont l'entraîneur Maurice Noutsoudjin, son adjoint Djibril Issaka, le kiné et le chauffeur du bus. Les joueurs comme Nassam Sadate, Lawson John sont également annoncés blessés.

Prenant la parole, le président de Foadan a exprimé toute sa gratitude à cette délégation « C'est un réel plaisir pour moi de savoir que nous sommes bien aimés par des gens qui vivent très loin. Je suis content de ce geste et je vais rendre compte à qui de droit. C'est-à-dire à toute l'équipe dirigeante, le préfet, le maire et aussi les joueurs » a indiqué Richard Kangbeni après avoir présenté la situation des blessés et le déroulement de l'accident.

