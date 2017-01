Maroc: Le KACM version El Bahja - Le maintien comme principal objectif

La phase retour du championnat national professionnel de football, Botola Maroc Telecom D1, ne devra débuter que les 27, 28 et 29 courant au lieu des 20, 21 et 22 des ce mois. Ce report s'explique par la modification des programmes des matches continentaux (CHAN, Ligue des champions et Coupe de la CAF) qui auraient coïncidé avec les rencontres des 29 et 30èmes journées du championnat local.

Toutefois, si le staff technique n'évoque pas la question des recrutements, la liste des joueurs devant quitter le club a été publiée depuis quelque temps. Il s'agit des Maliens Nimaca et Abdelkrim Sidibé, de Mohcine Akdech, Kamal El Baroudi, Anas Soudani, Redallah El Ghazoufi et El Idrissi.

Concernant l'effectif, Ahmed El Bahja a souligné que la priorité sera donnée au recrutement d'un gardien de but, puisque c'est le poste qui fait le plus défaut au groupe.

Une nomination qui pose plus d'une question, et l'on se demande si le choix d'El Bahja a été bien étudié ou qu'il a été plutôt dicté par la conjoncture actuelle. De toutes les manières, depuis son arrivée à la tête de l'équipe, secondé par Youssef Mariana, El Bahja fait tout pour ne pas vivre l'expérience de ses deux prédécesseurs.

