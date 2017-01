Maroc: L'impôt sur les sociétés en débat à Safi

Brahim Abahmad, expert en fiscalité, a fortement salué cette initiative qui vient combler un grand vide au niveau de la recherche et de l'édition dans le domaine de la fiscalité. Il a, à cet effet, mis en avant l'importance et les enjeux des impôts dans l'économie nationale, tout en appelant à une équité fiscale pour promouvoir une société prospère.

Mounir Lakhlifi, membre du comité de lecture et chef du service provincial des imports, s'est félicité de la publication de ce livre qui servira de référence aux étudiants comme aux professionnels. Cette initiative, a-t-il ajouté, reflète une claire et louable ouverture de l'université sur son environnement socioéconomique.

La cité des arts et des cultures à Safi vient d'abriter une activité culturelle consacrée à la présentation du livre «Précis de l'impôt sur les sociétés au Maroc» publié par le professeur-chercheur Chams Eddine Maya, président de la section des sciences économiques et de gestion à la FP de Safi.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.