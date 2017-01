Gabon: Le ministre du Pétrole fait les frais d'un remaniement ministériel

Le Premier ministre a d'ailleurs évoqué la situation mardi lors de ses vœux. Malgré la crise pétrolière, Emmanuel Issozé-Ngondet a promis de « promouvoir une croissance durable et inclusive », avec en parallèle une utilisation plus rationnelle de la dépense publique. Il a également assuré que les salaires des fonctionnaires ne baisseraient pas.

En tout cas, son départ survient alors que le secteur pétrolier est en difficulté avec fermetures d'entreprises, licenciements, grèves. S'ajoutent des rumeurs sur un possible départ de Total et Shell pour manque de rentabilité.

Etienne Dieudonné Ngoubou est remplacé par Pascal Houangni Ambouroue, jusqu'alors ministre délégué à l'Economie, chargé de la Prospective et de la Programmation du développement. Le pétrole et les hydrocarbures constituent un portefeuille stratégique pour le pays, touché par la chute des cours du baril.

Au Gabon, trois mois après son entrée en fonction, le Premier ministre Issozé-Ngondet a procédé à un remaniement ministériel qui n'est pas anodin. Même si son équipe ne change que légèrement, parmi les modifications opérées, on note le départ du ministre du Pétrole et des Hydrocarbures.

