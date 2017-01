Maroc: Pour la création d'écosystèmes du tourisme médical en Afrique

Des professionnels du continent se donnent rendez-vous à Marrakech

Marrakech sera la nouvelle capitale africaine du tourisme médical. Après Agadir en septembre dernier, la cité ocre accueillera, du 22 au 24 mars prochain, la deuxième édition du Salon «Africa Medical Tourism Expo».

Rendez-vous international des professionnels du tourisme de bien-être et du tourisme médical en Afrique, «Africa Medical Tourism Expo» s'est donné comme objectif de développer un réseau d'acteurs mondiaux de l'industrie médicale avec les meilleurs hôpitaux, les acteurs du tourisme médical, les compagnies d'assurance et les représentants des gouvernements internationaux et africains.

Pour cette deuxième édition, le Salon donnera un aperçu de l'industrie du tourisme médical en Afrique en mettant l'accent sur les politiques d'attractivité mises en place dans les pays du continent et au Maroc.

Les participants dont des experts référents internationaux et des acteurs majeurs du secteur pourront aussi apprécier, à sa juste valeur, le marché du tourisme médical en Afrique et au Maroc. Ils se pencheront également sur la stratégie mise en place par les différents pays pour devenir une destination santé, la dynamique du marché africain du tourisme médical et de santé ainsi que sur les profils des principales entreprises du secteur.

Pas seulement. Au cours de leurs échanges, les participants identifieront et analyseront les circuits de financement des établissements médicaux.

Par ailleurs, «Africa Medical Tourism Expo permettra de collaborer avec d'autres régions du monde et apprendre les meilleures pratiques d'autres régions et pays qui connaissent un essor dans le tourisme médical grâce à des études de cas réussis à l'internationale», précise Health4you, le tour-opérateur médical spécialisé dans les évacuations sanitaires et organisateur de ce Salon.

A noter que des conférences, ateliers et animations dédiés au tourisme médical et de santé ponctueront ce rendez-vous qui distinguera également les réussites et performances exceptionnelles d'entreprises dans diverses catégories de l'industrie du tourisme médical en Afrique et dans le monde.

Le Salon décernera «Les Trophées du tourisme médical en Afrique» aux entreprises et pays dont les réalisations ont amélioré et apporté des innovations au tourisme médical et à l'industrie de la santé et du bien-être», précise-t-on. Sont concernées, les catégories suivantes : assurances, clinique, prix d'innovation en tourisme médical, un moyen innovateur de promouvoir le tourisme médical, meilleures compagnies aériennes et meilleur développement de partenariats public-privé pour le tourisme médical.

Comme le relèvent les organisateurs, le tourisme médical intra-africain connaît une croissance exponentielle depuis une quinzaine d'années. Dopé par les restrictions de visas et les coûts de prise en charge élevés en Europe et aux Etats-Unis, le marché domestique surfe sur la chirurgie cardiaque, orthopédique et esthétique à bas prix, notent-ils.