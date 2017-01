Congo-Brazzaville: Gendarmerie nationale - 1350 élèves stagiaires entament le dernier virage de leur formation

On l'a appris ce mardi 10 janvier 2017. L'opposant congolais André Okombi Salissa a été… Plus »

Le commandant de la gendarmerie nationale a, par ailleurs, invité les élèves gendarmes à la prise de conscience individuelle, à la discipline et au travail bien fait afin de rendre à la République ce qu'elle attend d'eux. Il leur a demandé également de mettre à profit les 90 jours de formation professionnelle restants pour s'amender et renforcer leurs capacités afin d'obtenir des bons résultats. « Vous avez 45 jours pour vous préparer pour que je vous juge au prochain objectif. Pour bien travailler, il y a un facteur fondamental que vous devez observer : la discipline. Nombreux d'entre vous ne sont pas disciplinés, ils déambulent dans les rues avec la tenue alors que si vous êtes en permission vous devez être en civil. Certains s'installent dans les bars en tenue alors que c'est strictement interdit », a critiqué Paul Victor Moigny.

Après six mois de formation commune de base à Ewo, dans le département de la Cuvette-Ouest, les élèves gendarmes amorcent bientôt la dernière étape de la formation professionnelle à Brazzaville. A quelques jours de l'entame de cette nouvelle étape qui durera trois mois, le commandement est déçu du travail des apprenants. En effet, selon le compte rendu du commandement de l'Ecole de la gendarmerie nationale, sur les 1350 élèves stagiaires casernés, environ 400 ont obtenu une moyenne de plus ou égale à 12/20 lors de l'objectif n°1. S'agissant de l'objectif n°2, environ 600 élèves avaient une moyenne supérieure ou égale à 12/20.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.