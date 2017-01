Afrique: CAN 2017 - Les Eperviers du Togo sans les binationaux annoncés par Claude Le Roy (groupe C)

Dernier qualifié pour cette CAN 2017, le Togo retrouve cette compétition quatre ans après son quart de finale de 2013. Mais ses cadres sont vieillissants et son groupe est relevé.

Malgré les effets d'annonce du technicien français, expert en la matière (il s'est ainsi indûment attribué la venue de Bifouma chez les Diables rouges), l'afflux de binationaux n'a pas eu lieu chez les Eperviers : Gilles Sunu (Angers); Peniel Mlapa (Bochum) et Khaled Narey (Gunther Fürth) n'ont pas répondu à l'appel de Le Roy. Des joueurs annoncés, seul Ihlas Bebou (Fortuna Düsseldorf) renforce la sélection togolaise.

Qualifié miraculeux à cette CAN, par le biais de la 2e meilleure place de deuxième, le Togo devra se sublimer pour sortir du groupe C (Côte d'Ivoire, RDC et Maroc).

Si les tauliers de l'équipe sont présents, quel sera l'état de forme de Kossi Agassa et Emmanuel Adebayor, sans club depuis le début de la saison ? Hommes de base des exploits passés (qualification historique au Mondial 2006, quart de finale de la CAN 2013), les deux hommes sont sur le déclin. Et leur comportement a souvent divisé le football togolais.

Au niveau des autres « valeurs sûres »: Floyd Ayité (4 buts et 2 passes décisives en 16 matchs de Championship); Serge Gakpé (1 but en 7 matchs de Série A); Thomas Dossevi (1 but et 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues avec le Standard); Serge Akakpo (seulement 4 matchs de 1re division turque au compteur) ou Romao (6 matchs joués avec l'Olympiakos) ne sont pas dans la forme de leur vie.

Les 23 Eperviers du Togo

Gardiens : Kossi Agassa (sans club); Cédric Mensah (Le Mans/6e division/France); Baba Tchagouni (Marmande/5e division/France).

Défenseurs : Serge Akakpo (Trabzonspor/Turquie); Vincent Bossou (Young Africans/Tanzanie); Djene Dakonam (Saint-Trond/Belgique); Maklibe Kouloun (Dyto); Gafar Mamah (Dacia Chisinau/Moldavie); Sadate Ouro-Akoriko (Al Khaleej/Arabie saoudite); Hakim Ouro-Sama (AS Togo Port).

Milieux : Lalawele Atakora (Helsingborg/Suède); Franco Atchou (Dyto), Floyd Ayité (Fulham/2e division/Angleterre); Ihlas Bebou (Fortuna Düsseldorf/2e division/Allemagne); Matthieu Dossevi (Standard Liège/Belgique); Henritse Eninful (Doxa Katokopias/Chypre); Alaixys Romao (Olympiakos/Grèce); Prince Segbefia (Goztepe Spor/2e division/Turquie).

Attaquants : Emmanuel Adebayor (sans club); Komlan Agbeniadan (WAFA/Ghana); Razak Boukari (Châteauroux/3e division/France); Fo Doh Laba (Berkane/Maroc); Serge Gakpé (Genoa/Italie).

Sélectionneur : Claude Le Roy (France).